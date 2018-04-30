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Tacize uğrayan kız çocuğu yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

'da 5-10 lira para vererek kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen şahıs tutuklandı. Kız çocuğu yaşadığı o anları ağlayarak anlattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 11:05
Tacize uğrayan kız çocuğu yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tek başına yaşayan Feyzullah Y.'nin (59) bir kız çocuğu ile bakkala gitmesi ve onu eve getirdiğini görmesi üzerine kız çocuğu ve adamı takip etmeye başladı. Vatandaşlar önce torunu olabileceğini ona bakkaldan yiyecek alabileceğini düşündü. Ancak kız çocuğunun sürekli geldiğini görmeleri üzerine, 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki H.K. bir gün yine evden çıktığında komşular kız çocuğunu yanlarına alıp neden bu adamın evine geldiğini sordu.

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Tacize uğrayan kız çocuğu yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
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