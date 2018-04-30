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'de korkunç ! Cam yüklü TIR devrildi

'de, yolunda cam yüklü TIR aydınlatma direğine çarptı. Yola dökülen camlar tuzla buz olurken, sürücü yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 17:47
TEM'de korkunç kaza! Cam yüklü TIR devrildi

öğleden sonra, yolu Çilimli mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden yönetimindeki 34 RD 6274 plakalı cam yüklü TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje girerek aydınlatma direğine çarptı. TIR'da yüklü olan camlar yola dökülerek tuzla buz oldu. TIR sürücüsü Beycan Gülle kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

EKİPLER YERDEKİ CAMLARI TEMİZLEDİ

Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Üniversitesi Hastanesi'kaldırılanlan Gülle tedavi altına alındı. Karayolları ekipleri camları temizlemek için yolun İstanbul yönünün 2 şeridini bir süre trafiğe kapattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TEM'de korkunç kaza! Cam yüklü TIR devrildi
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