TEM'de korkunç kaza! Cam yüklü TIR devrildi

Kaza öğleden sonra, TEM yolu Çilimli mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Beycan Gülle yönetimindeki 34 RD 6274 plakalı cam yüklü TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje girerek aydınlatma direğine çarptı. TIR'da yüklü olan camlar yola dökülerek tuzla buz oldu. TIR sürücüsü Beycan Gülle kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

EKİPLER YERDEKİ CAMLARI TEMİZLEDİ

Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'kaldırılanlan Gülle tedavi altına alındı. Karayolları ekipleri camları temizlemek için yolun İstanbul yönünün 2 şeridini bir süre trafiğe kapattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.