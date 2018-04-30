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'da ilginç olay! Kafedeki şal kavgası karakolda bitti

’da kafede bir müşteriye verilen şalın kaybolması üzerine çıkan tartışma, karakolda bitti. Kendisini darp eden kişinin başına kül tablasıyla vurduğu öne sürülen üniversiteli garson Gizem N.Ü. hakkında ‘silahla basit yaralama’ davası açıldı, 1.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Giriş Tarihi: 30.4.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 10:37
Trabzon'da ilginç olay! Kafedeki şal kavgası karakolda bitti

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Gizem N.Ü., 2 yıl önce çalıştığı Ortahisar'daki kafede üşüdüğünü belirten bir müşteriye şal verdi. Bir süre sonra müşterinin geri vermediği şalın kaybolduğunu fark eden kafe sahibi Selahattin A. ile Gizem N.Ü. arasında tartışma çıktı. Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine, tartışma kavgaya dönerken, Gizem N.Ü. kavgaya karışan ve kendisini dövdüğünü ileri sürdüğü Gökhan K.'nın kafasına kül tablasıyla vurdu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Gökhan K., genç kızdan şikâyetçi oldu, Gizem N.Ü. de şalın kaybolmasının ardından iş yeri sahibi Selahattin A. ve Gökhan K.'nın kendisini dövdüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, kavga sırasında kullanılan kül tablasını 'silah' kabul ederek Gizem N.Ü. hakkında 'silahla basit yaralama' suçundan iddianame hazırladı. 6 aydan 1.5 yıla kadar hapsi istenen Gizem N.Ü., Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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Trabzon'da ilginç olay! Kafedeki şal kavgası karakolda bitti
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