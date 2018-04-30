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nasıl yapılır? İşte pratik un helvası tarifi...

lerin ve özel günlerin vazgeçilmez lezzeti olan nın tarifini sizler için derledik. Türk mutfağında sıklıkla tercih edilen bir tatlı olan un helvası, hem yapımının kolay olması hem de lezzetli olması nedeniyle özellikle kandillerde sıklıkla tercih ediliyor. Peki İslam dünyası için özel bir yere sahip olan un helvası nasıl yapılır? Un helvasının malzemeleri nelerdir? Pratik un helvası yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte ‘Un helvası nasıl yapılır?’ sorusunun cevabı ve un helvası tarifi için gereken malzemeler...

Giriş Tarihi: 30.4.2018 16:20
Un helvası nasıl yapılır? İşte pratik un helvası tarifi...

Lezzeti ve kolay yapımıyla özellikle günlerinde tercih edilen ve tarifi çok araştırılan nın yapılışını sizlerle paylaştık. İşte hem kolay hazırlanması hem de İslam dünyası için olan anlamı sebebiyle çok tercih edilen un helvasının yapılışı…

UN HELVASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

* 100 gram margarin

* 1 çay bardağı sıvı yağ

* 2 su bardağı un

* Kırılmış ceviz veya fındık (Tercihe göre)

* 2 su bardağı toz şeker

* 3 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Un helvasının yapımı için, öncelikle bir kasede sıcak suyu ve toz şekeri karıştırın. Tencerede margarini ve sıvı yağı eritin. Ardından unu ilave ederek kısık ateşte tahta kaşıkla karıştırın (Un kahverengi olana kadar) Eğer helva yerken ağzınıza iri tanelerin gelmesinden hoşlanıyorsanız ceviz veya fındık ekleyin ve 5 dakika daha karıştırın. Sıcak suyu yavaş yavaş ilave edin, topaklanmaması için sürekli karıştırın. Ocaktan aldıktan sonra bir süre dinlenmeye bırakın. Yeteri kadar ılıdıktan sonra çorba kaşığıyla şekil verin. Un helvası tarifimiz servise hazır. Afiyet olsun…

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Un helvası nasıl yapılır? İşte pratik un helvası tarifi...
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