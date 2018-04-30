Un helvası nasıl yapılır? İşte pratik un helvası tarifi...

Lezzeti ve kolay yapımıyla özellikle kandil günlerinde tercih edilen ve tarifi çok araştırılan un helvasının yapılışını sizlerle paylaştık. İşte hem kolay hazırlanması hem de İslam dünyası için olan anlamı sebebiyle çok tercih edilen un helvasının yapılışı…

UN HELVASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

* 100 gram margarin

* 1 çay bardağı sıvı yağ

* 2 su bardağı un

* Kırılmış ceviz veya fındık (Tercihe göre)

* 2 su bardağı toz şeker

* 3 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Un helvasının yapımı için, öncelikle bir kasede sıcak suyu ve toz şekeri karıştırın. Tencerede margarini ve sıvı yağı eritin. Ardından unu ilave ederek kısık ateşte tahta kaşıkla karıştırın (Un kahverengi olana kadar) Eğer helva yerken ağzınıza iri tanelerin gelmesinden hoşlanıyorsanız ceviz veya fındık ekleyin ve 5 dakika daha karıştırın. Sıcak suyu yavaş yavaş ilave edin, topaklanmaması için sürekli karıştırın. Ocaktan aldıktan sonra bir süre dinlenmeye bırakın. Yeteri kadar ılıdıktan sonra çorba kaşığıyla şekil verin. Un helvası tarifimiz servise hazır. Afiyet olsun…