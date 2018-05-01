Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 14 kişilik minibüste, 56 kaçak yakalandı

14 kişilik minibüste, 56 kaçak yakalandı

Son dakika haberi...'ın Muradiye ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde durdurulan 14 kişilik minibüste, yasa dışı yollarla ülkeye giren 56 kaçak yakalandı. Jandarma, kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018 15:38
14 kişilik minibüste, 56 kaçak yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi'nde 68 KC 524 plakalı minibüse dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etmeye kalkınca, yaklaşık 200 metre ileride kapan atılarak araç durduruldu.

Sürücü kaçarken, kapıyı açan jandarma, 14 kişilik minibüste 56 kaçakla karşılaştı. Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, 48 , 5 , 3 Bangladeş uyruklu toplam 56 kaçağın, jandarmadaki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi.

Son dakika: Karpuzları oyup eroinleri içine doldurmuşlar!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
14 kişilik minibüste, 56 kaçak yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN