Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Belgesellik aşk

Belgesellik aşk

li (69) ve ağa kızı Suna Topuz’un aşkı önce tez konusu ardından belgesel oldu

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018
Belgesellik aşk
Pınarbaşı ilçesine bağlı Küçük Karamanlı köyünde fakir bir ailenin oğlu olan , köy ağasının kızı Suna'ya âşık oldu. Suna da ona âşıktı. Ancak ağa, görüşmelerini yasakladı. Sevdiği kızla evleri karşılıklı olan Hulusi Topuz, evden eve tünel kazmaya başladı. Annesi durumu fark etti ve oğlunun delirdiğini düşündü. Topuz intihara bile kalkıştı. Askerde ise kederinden verem oldu. Köye döndüğünde Suna'nın 'ya gönderildiğini öğrendi. Topuz köyü terk edip, gittiği yerde başka biriyle evlendi. Ancak Suna'yı unutamadı ve eşinden boşandı. Suna ise hiç kimseyle evlenmedi. Aradan yıllar geçti. Köye geri dönen Hulusi, Suna'nın babasının evlenmelerine izin vermesi üzerine sevdiği kıza kavuştu. Çiftin 4 çocukları oldu. Topuz çiftinin hikâyesi, 'nde tez konusu oldu. TRT, Topuz çiftinin hikâyesini belgesel yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Belgesellik aşk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN