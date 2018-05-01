Çaldı ama özel istihbarat kaçamadı

İSTANBUL Atatürk Havalimanı
'nda kadın bir yolcunun cüzdanını çalan Yılmaz S., polis tarafından suçüstü yakalandı. Dün öğlen saatlerinde Dış Hatlar Terminali gidiş katındaki oturma gruplarında Fatiha Beyour isimli kadın yolcunun cüzdanı çalındı. Bunun üzerine güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tespit ettikleri bir kişiyi takibe aldı. Olay yerinden hızla uzaklaştığı ve bir tuvalete girdiği tespit edilen hırsız, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.