Cinayetten 30 yıllık kan davası çıktı

İstanbul
'da iki çete çökertilirken, 38 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, cinayet dışında 20'yi aşkın iş yeri ve kişiyi kurşunlama ile yaralama suçlamaları kapsamında adliyeye sevk edildi. Cinayetlerden biri ise Ataköy'de sabah sporu yaptığı sırada silahlı saldırı sonucu öldürülen Kemal Serdar Sitoci (69) cinayeti. İddiaya göre; Sitoçi 30 yıl önce uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle Hollanda'da babasını öldürttüğü çete lideri H.Y.'nin adamı tetikçi B.Ü. tarafından kan davası nedeniyle öldürüldü. Yakalanan zanlı B.Ü.'nün Sitoçi cinayetinin ardından kameralara takıldığı ve polise yakalanmamak için iki pantolonu üst üste giydiği, ikinci pantolonunu çıkardığı görüldü.