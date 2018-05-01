En güzel bebek ninnileri! Ninni sözleri ile çocuğunuzu uyutabilirsiniz

Geçmişten bugüne kadar birçok bebek annesinin kucağında dinlediği ninniler ile büyümüştür. Uyusun da büyüsün, dandini dandini dastana en güzel bebek ninnileri denince ilk akla gelenlerdir. Bu başlık altında bebeğinize söyleyebileceğiniz en güzel ninnileri bulabilirsiniz. İşte 2018 ninni sözleri…
1- Dandini Dandini Dastana
En popüler bebek ninnilerinden ilki: Dandini Dandini Dastana Ninnisi
Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı nenni
E….. e…e…e…
Biner atın iyisine
Düşer yolun kıyısına
Haber verin dayısına
Şeker alsın kuzusuna nenni
E…e…e…e…
2- Uyusun Da Büyüsün
Popüler olanlardan bir diğeri; Uyusunda Büyüsün ninni sözleri
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni
Dandini dandini danalı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Eee Eee Eee Eee
Uyu yavrum ninni
3- Çamlıbel'den Çıktım Yayan
Çamlıbelden Çıktım Yayan adlı ninni ise bebeklerin sevdiği ninnilerden bir diğeri;
Çamlıbel'den çıktım yayan
Dayan ey dizlerim dayan
Kardaş atlı bacı yayan
Bebeğimin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Bey babası gelir şamdan
Bebeğimin beşiği bakır
Yerinden kalkmıyor ağır
Ben sallarım takır takır
Nenni nenni, nenni nenni
Nenni nenni, nenni bebek oy
4- Atem Tutam Ben Seni
Şimdi sıra bebekler için ninni denildiğinde akla gelenlerden Atem Tutam Ben Seni adlı ninninin sözlerinde;
Hop hopun olsun oğlum
Gül topun olsun oğlum
Sıralı kavak dibinde
Toyluğun olsun oğlum
Ev süpüre toz ede
Hamama gider naz ede
El ayağı kir içinde
Yıkamam diye naz ede
Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşam baben gelende
Önüne atem men seni
5- Bol Soğanlı Börülce
Bol Soğanlı Börülce ninni sözleri ise aşağıda;
Ninni de ninni ninnice
Bol soğanlı börülce
Yesin benim oğlum doyunca
Mini mini yavrum ninni
Dandini dandini dan ister
Bey babasından don ister
Basmadan beğenmez oğlum
Kadifeden don ister
6- Fış Fış Kayıkçı
Fış Fış Kayıkçıklasik bebek ninnileri arasında biraz daha hareketli olanlardan!
Fış fış kayıkçı
Kayıkçının küreği
Hop hop eder yüreği
Akşama fincan böreği
Yavrum yesin büyüsün
Tıpış tıpış yürüsün
Fış fış kayıkçı
Kayıkçıya gidelim
Kayığına binelim
Denizlerde gezelim
Akşam eve gidelim
Balıkları yiyelim
Eee Eeee Eee Eee
Pışş Pışş Pışşşşş Pışş