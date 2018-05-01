En güzel bebek ninnileri! Ninni sözleri ile çocuğunuzu uyutabilirsiniz

Geçmişten bugüne kadar birçok bebek annesinin kucağında dinlediği ninniler ile büyümüştür. Uyusun da büyüsün, dandini dandini dastana en güzel bebek ninnileri denince ilk akla gelenlerdir. Bu başlık altında bebeğinize söyleyebileceğiniz en güzel ninnileri bulabilirsiniz. İşte 2018 ninni sözleri…

EN GÜZEL BEBEK NİNNİLERİ

1- Dandini Dandini Dastana

En popüler bebek ninnilerinden ilki: Dandini Dandini Dastana Ninnisi

Dandini dandini dastana

Danalar girmiş bostana

Kov bostancı danayı

Yemesin lahanayı nenni

E….. e…e…e…

Biner atın iyisine

Düşer yolun kıyısına

Haber verin dayısına

Şeker alsın kuzusuna nenni

E…e…e…e…

2- Uyusun Da Büyüsün

Popüler olanlardan bir diğeri; Uyusunda Büyüsün ninni sözleri

Uyusun da büyüsün ninni

Tıpış tıpış yürüsün ninni

Dandini dandini danalı bebek

Elleri kolları kınalı bebek

Eee Eee Eee Eee

Uyu yavrum ninni

3- Çamlıbel'den Çıktım Yayan

Çamlıbelden Çıktım Yayan adlı ninni ise bebeklerin sevdiği ninnilerden bir diğeri;

Çamlıbel'den çıktım yayan

Dayan ey dizlerim dayan

Kardaş atlı bacı yayan

Bebeğimin beşiği çamdan

Yuvarlandı düştü damdan

Bey babası gelir şamdan

Bebeğimin beşiği bakır

Yerinden kalkmıyor ağır

Ben sallarım takır takır

Nenni nenni, nenni nenni

Nenni nenni, nenni bebek oy

4- Atem Tutam Ben Seni

Şimdi sıra bebekler için ninni denildiğinde akla gelenlerden Atem Tutam Ben Seni adlı ninninin sözlerinde;

Hop hopun olsun oğlum

Gül topun olsun oğlum

Sıralı kavak dibinde

Toyluğun olsun oğlum

Ev süpüre toz ede

Hamama gider naz ede

El ayağı kir içinde

Yıkamam diye naz ede

Atem tutem men seni

Şekere gatem men seni

Akşam baben gelende

Önüne atem men seni

5- Bol Soğanlı Börülce

Bol Soğanlı Börülce ninni sözleri ise aşağıda;

Ninni de ninni ninnice

Bol soğanlı börülce

Yesin benim oğlum doyunca

Mini mini yavrum ninni

Dandini dandini dan ister

Bey babasından don ister

Basmadan beğenmez oğlum

Kadifeden don ister

6- Fış Fış Kayıkçı

Fış Fış Kayıkçıklasik bebek ninnileri arasında biraz daha hareketli olanlardan!

Fış fış kayıkçı

Kayıkçının küreği

Hop hop eder yüreği

Akşama fincan böreği

Yavrum yesin büyüsün

Tıpış tıpış yürüsün

Fış fış kayıkçı

Kayıkçıya gidelim

Kayığına binelim

Denizlerde gezelim

Akşam eve gidelim

Balıkları yiyelim

Eee Eeee Eee Eee

Pışş Pışş Pışşşşş Pışş