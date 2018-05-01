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Fatih’ın yeni başkanı

Giriş Tarihi: 1.5.2018
Fatih’ın yeni başkanı Hasan Suver
'in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Fatih Belediye Meclis üyeleri, yeni başkanı seçmek için Meclis Salonu'nda olağanüstü toplandı. CHP'nin aday göstermediği ve meclis üyelerinin katılmadığı toplantıda, AK Partili üyeler Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili 'i aday gösterdi. Seçimin ilk iki turunda 25 meclis üyesinin oyunu alan Suver, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunu bulamadığı için üçüncü tura gidildi. Suver, 25 oy alarak Fatih Belediye Başkanlığına seçildi.
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Fatih’ın yeni başkanı Hasan Suver
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