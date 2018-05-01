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Freni boşalan minibüs refüje çıktı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018
Taksim'den Dolmabahçe yönüne seyir halinde bulunan minibüsü korkuya neden oldu. Bir turizm şirketine ait servis minibüsü, yokuş aşağı inerken freninin boşalması sonucu sürücü A.S. panik yaşadı. Kontrolden çıkan minibüs, Polis Anıtı yanındaki yolda orta refüjün üzerine çıkarak durabildi. Minibüste bulunan sürücü A.S. ile muavin ve iki yolcu kazadan yara almadan kurtuldu. Minibüsün refüjün üzerinde askıda kalması nedeniyle Taksim Dolmabahçe yönündeki yol trafiğe kapandı. Refüjün üzerinde askıda kalan minibüs kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
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Freni boşalan minibüs refüje çıktı
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