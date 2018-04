Hem devlet hem halk adamı

BUGÜN NELER OLDU

Başarılı bürokrat kimliğini kaymakamlıktan valiliğe taşıyan Sonel, "Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün" adlı projesiyle bugüne kadar 2 bin 828 öksüz ve yetime umut verdi. Sonel, hem devlet hem de halk adamı kimliğini SABAH'a anlattı:Her akşam en az üç ev geziyoruz. Bu evlerin bazısında halı bile yok. Aileler çok zor durumda. Mahallede insanlarımızı kucaklıyoruz, çocuklarımızı sırtımızda taşıyoruz. Ve gittiğimiz evlerdeki çocukların isteklerini bir hafta geçmeden gerçekleştiriyoruz. Annelerine iş buluyoruz. Üstelik çocuklarımızı takip etmeyi üniversitelerini bitirip mesleklerini ele alıncaya kadar bırakmıyoruz. Onlar devletin şefkatli ellerini her zaman üzerlerinde bilsinler istiyorum. Bu zamana kadar toplam 2 bin 828 yetim ve öksüze ulaştık. Önemli olan onlara dokunmak, devletin merhametini göstermek, onlarla gönül bağı kurmak. Ben de bunu başardığımı sanıyorum ki, onların valisi değil, vali amcası oldum.Tunceli'ye her ay bir yazar getiriyoruz. Daha önce kapalı sinema olmayan Tunceli'de şu an Türkiye 'de vizyona giren filmler aynı anda izlenebiliyor. Bu Tunceli için büyük bir şey.Artık Tunceli, terörle değil huzurla anılsın istiyoruz. Geçen yıl yüzde 12 olan otel rezervasyonlarımız bu yıl yüzde 62 oldu. Biz buraya 'Türkiye'nin İsviçre 'si' diyoruz.