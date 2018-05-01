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İkiye ayrılan otomobilden sağ jkurtuldu

'de aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yı hafif sıyrıklarla atlattı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018 19:38 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 19:39
İkiye ayrılan otomobilden sağ jkurtuldu

Eren Çelebi idaresindeki 81 AE 606 idaresindeki otomobil, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'ndan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

sonucu otomobil ikiye ayrıldı. başından hafif yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Çelebi'yi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Otomobil, sürücü kapısının bulunduğu bölümden ortadan ikiye ayrılırken sürücü koltuğunun sağlam bir şekilde yerinde durduğu görüldü.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

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İkiye ayrılan otomobilden sağ jkurtuldu
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