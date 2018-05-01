İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2018! Ramazan iftar ve sahur vakitleri

İslam dünyası için en hayırlı ay olarak kabul edilen on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Ramazan Müslüman alemi için en hayırlı ay olarka kabul edilen bir Ramazan'a daha kısa bir süre başladı. Milyonlarca kişi bu önemli ay için geri sayıma geçti. Ramazan ayı bu sene de dua ve ibadetler ile geçirilecek, eller semaya yükselecek. Bu ayın coşkusu yine çok farklı yaşanacak. Camiler teravih namazları ile dolup taşacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, heyecanla beklenen 2018 İstanbul Ramazan imsakiyesini de yayınladı. Böylece bu önemli ay için iftar ve sahur vakitleri de

belli olmuş oldu. İşte 2018 İstanbul Ramazan imsakiyesi...

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYE 2018

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

*16 Mayıs 2018 Çarşamba (Ramazan'ın ilk günü)

*10 Haziran 2018 Pazar (Kadir Gecesi)

*14 Haziran 2018 Perşembe (Arefe)

*15 Haziran 2018 Cuma (Ramazan Bayramının (1.Gün)

*16 Haziran 2018 Cumartesi (Ramazan Bayramı (2.Gün)

*17 Haziran 2018 Pazar (Ramazan Bayramı) (3.Gün)