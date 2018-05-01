İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü her yıl büyük coşku ile kutlanıyor. Bu büyük gururu sosyal medyada birçok kişi İstanbul'un Fethi mesajları ile hep birlikte yaşıyor. İstanbul, zorlu bir mücadelenin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından alınmıştır. Peki İstanbul'un fethi ne zaman ve hangi gün? – İstanbul'un Fethi mesajları…

İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?

İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından 29 Mayıs 1453 yılında feth edildi. Zorlu bir mücadele ile alınarak büyük yaşadığımız bu önemli zaferi tüm yurtta her sene coşku ile kutluyoruz.

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI

? İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Bunu gerçekleştirecek ordunun kumandanı ne mutlu kumandan ve askeri ne mutlu askerdir. (Hz. Muhammed)

? Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni. (Fatih Sultan Mehmet)

? İki büyük cihanın kesinti noktasında Türk vatanının ziyneti Türk tarihinin serveti Türk milletinin gözbebeği İstanbul bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir. (Atatürk)

? Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum. (Fatih Sultan Mehmet)

? Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. (Fatih Sultan Mehmet)

? Ey benim ünlü ve sadık komutanlarım! Tarife hacet yoktur ki, şimdi sahip olduğunuz şu devlet ve memleket nice mücadele ve zorluklarla kazanılmış ve atadan dededen bize intikal etmiştir. İçinizde bahtiyar olanlar o mücadele ve zorluklara bizzat ortaktırlar. (Fatih Sultan Mehmet)