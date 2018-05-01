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soygunda yeni gelişme... Çete lideri aile dostu çıktı

Son dakika haberi... İzmit'te, kendilerini kargocu olarak tanıtarak girdikleri evde, 'ı (66) döverek, ziynet eşyalarının çalınması olayıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden T.D. adlı kadının, ailenin yakın dostu olduğu, apartmanın kapı şifreleri ve evdeki ziynet eşyaları hakkında bilgi verdiği belirlendi. Olayla ilgili daha önce de 2 kişi tutuklanmıştı.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 15:00
Kar maskeli soygunda yeni gelişme... Çete lideri aile dostu çıktı

İzmit'te, kendilerini kargocu olarak tanıtarak girdikleri evde, 'ı (66) döverek, ziynet eşyalarının çalınması olayıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden T.D. adlı kadının, ailenin yakın dostu olduğu, apartmanın kapı şifreleri ve evdeki ziynet eşyaları hakkında bilgi verdiği belirlendi. Olayla ilgili daha önce de 2 kişi tutuklanmıştı.

KARGOCU OLDUKLARINI SÖYLEYİP KAR MASKELERİYLE GİRDİLER

Olay, 9 Mart günü Bağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi Melek Vonal'ın kapısını çalıp, kargocu olduklarını söyledi. Vonal kapıyı açınca, içeri giren 2 kişi, yaşlı kadını dövüp, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra boğazına bıçak dayadı. Evi alt üst eden şüpheliler, ziynet eşyalarını çaldı. Bu sırada, Vonal'ın sipariş ettiği çilekleri getiren market çalışanı, apartmanın girişinde zili çaldı. Paniğe kapılan şüpheliler, kaçtı. Kendi çabasıyla ellerini çözmeyi başaran Melek Vonal, kızı Fatma Vonal'ı aradı. Kızının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vonal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekipleri, 3 gün sonra yapılan operasyonla 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y ve H.K. tutuklandı.


KAPI ŞİFRELERİ VE ALTINLARIN YERİNİ SÖYLEMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli olarak değerlendirilen şahısları teknik ve fiziki takibe alarak, olayın planlı ve organize şekilde yapıldığını belirledi. Aile dostları T.D.'nin (36) olayın azmettiricisi olduğu, kapı şifreleri ve evdeki ziynet eşyalarınin yerlerini çete üyelerine söylediği saptandı.



İSTANBUL'DA VE İZMİT'TE 5 GÖZALTI

?Olayla ilgili tüm şüphelilerin tespit edilmesinin ardından düğmeye basan ekipler, ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. T.D. İstanbul Küçükçekmece'de, İ.Y. (35), U.K.(31) ve B.A.(29) isimli kadın ise İstanbul Sancaktepe'de ve T.D.'nin kuzeni olduğu öğrenilen T.S. (29) ise İzmit'te gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.Y. hakkında 21 yıl 4 ay, T.S. hakkında ise 6 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu saptandı. Emniyette işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kar maskeli soygunda yeni gelişme... Çete lideri aile dostu çıktı
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