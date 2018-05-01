Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte 2018 Kurban Bayramı tarihi

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala tatil planı yapan öğrenciler ve veliler 2018 Kurban Bayramı tarihini de araştırmaya başladı. Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi yaklaşık 9 günlük bir tatil yapma imkanı bulacak kişiler planlarına başladı bile. Kurban Bayramı'na denk gelen tarihleri öğrenerek ona göre hareket etmek isteyen okuyucularımız doğru yerdeler. Diyanet İşler Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Müslüman alemi için çok değerli bir öneme sahip olan bayram tarihlerini bu başlık altında tüm ayrıntıları ile bulabileceksiniz. İşte Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2018 Kurban Bayramı tarihi netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden bu tarihi yayınladı.

Tatil planı yapan kişiler ayrıntılara buradan ulaşabilecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihi şöyle;

-1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

-2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

-3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

-4. günü 24 Ağustos Cuma 2018,

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl bilindiği üzere 30 Ağustos tatili ile birleşen Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük bir tatil yapma imkanı oluşmuştu.

Bu yıl yine buna benzer bir şekilde 9 günlük tatil bizleri bekliyor. Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Yani bu tarihten itibaren gelecek

haftaya kadar tatil yapma imkanı bulunuyor.

