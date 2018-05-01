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'deki da korkulan olmadı! Kısa sürede söndürüldü

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde öğlen saatlerinde çıktı. Yerleşim yerinin hemen bitişiğinden başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 15:41
Marmaris'deki yangında korkulan olmadı! Kısa sürede söndürüldü

'nın ilçesinde öğlen saatlerinde çıktı. Yerleşim yerinin hemen bitişiğinden başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

BİR ANDA ORMANI SARDI

Yangın İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir anda ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verip yardım istedi. Hava sıcaklığının aniden yükseldiği ilçede uzun süredir yağış görmeyen ormanlık arazideki otlar hemen tutuşunca yangın bir anda ormanı sardı. Zamanla yarışan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Güvenlik güçleri çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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Marmaris'deki yangında korkulan olmadı! Kısa sürede söndürüldü
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