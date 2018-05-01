Muhabbet kuşu nasıl konuşturulur?

Birçok kişinin evinde beslediği muhabbet kuşları taklit etme ve konuşma özelliğine sahiptir. Muhabbet kuşu besleyen

hemen herkes kuşunun konuşmasını arzu eder. Ancak muhabbet kuşunuzun konuşması size bağlıdır. Öncelikle

kuşunuz erkek ise dişiye göre konuşma şansı daha yüksek ve hızlıdır. Dişi kuşlar bir düzine kelime konuşurken, erkekler ise

100 kelimeye kadar ezberleyebilmektedir.

MUHABBET KUŞU NASIL KONUŞTURULUR?

Konuşturmak istediğiniz muhabbet kuşunun öncelikle erkek olması gerekir. Aksi takdirde bu süreç daha da uzar.

Muhabbet kuşu yavruları doğduktan 1 ay sonra yeme düşerler. Yeni doğmuş bir muhabbet kuşunu almanız onun eğitimini

daha da kolaylaştıracaktır.

Bunun yanı sıra muhabbet kuşunuzun kafesinde ayna, top vs.. sürekli bulundurmayınız. Çünkü dikkatini sürekli olarak onlara verecektir.

Sizden gelen sesleri dikkate alma oranı düşecektir.

Muhabbet kuşunuzun yanına bir kuş daha alırsanız aynı şekilde yine dikkatini size veremeyecektir. Ve konuşma şansı düşük olacaktır.

Muhabbet kuşları içinde p,ç,t,k,ş harfleri geçen kelimeleri daha kolay telaffuz edebilmektedir.

Söylemesini istediğiniz kelimeyi gün içerisinde muhabbet kuşunuza sıkça söyleyin.Aynı kelimeyi sürekli tekrar edin.

Muhabbet kuşlarının en çok söylediği kelimeler; Babacık, aşkım, cici kuş