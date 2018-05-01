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luyken ağız çalkalamak orucu bozar mı?

ayında cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi de 'Ağız çalkalamak orucu bozar mı' oluyor. İslam dinine far olarak kılınmış ibadetini gerçekleştiren kişiler bu gibi durumlarda tedirginlik yaşayabiliyor. Bu sorunun yanıtını arayan kişiler ayrıntılara bu başlık altından erişebilirler.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 12:43
Oruçluyken ağız çalkalamak orucu bozar mı?

Ağız çalkalamak orucu bozar mı sorusunun yanıtı 11 ayın sultanı 'da çok sık araştırılıyor. Ağız kuruluğu çeken hemen herkes bu eylemi
gerçekleştiriyor. Bazı vatandaşlar ise bu durumdan tedirgin olarak orucunu tehlikeye atmadan önce bu sorunun yanıtını araştırıyor.

ORUÇLUYKEN AĞIZ ÇALKALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız çalkalamak orucu bozmayan durumlar arasıda yer almaktadır. Ancak bu eylemi gerçekleştirirken kesinlikle dikkat
edilmesi gereken unsurlar vardır. Abdest alırken, serinlemek için veya ağız kuruluğu çektiğimizde genellikle çalkalama yaparız.
Ağzımızı çalkalerken kesinlikle suyu yutmamamız gerekir. Suyu yutmadığımız takdirde orucumuz tehlikeye girmeyecektir.
Bildiğimiz gibi namaz kılarken ağzımızı 3 kere çalkalayarak abdest alıyoruz. Ancak kesinlikle bu suyu yutmamamız gerekiyor.

Duş alırken bozulur mu sorusu da yine çok sık araştırılıyor. Kulağımıza su kaçırmadığımız, ağzımıza ve burnumuza su yutmadığımız takdirde
yine duş alabiliriz. Bu durum orucumuzu tehlikeye atmaz.

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