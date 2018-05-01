Oruçluyken duş almak (banyo yapmak) orucu bozar mı?

Ramazan ayında orucu bozan ve bozmayan bazı durumlar vardır ki bunlar çok sık araştırılır. Bunlar da günlük hayatımızda en çok yaptığımız eylemlerdir. Oruçluyken duş almak orucu bozar mı sorusunun yanıtı da en çok merak ettiğimiz sorulardan bir tanesidir. Oruçlusunuz ve duş alacaksınız ancak tereddütte kaldıysanız doğru yerdesiniz.

DUŞ ALMAK (BANYO YAPMAK) ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu iken duş almamızın bir sakıncası yoktur. Ancak dikkat etmemiz gereken bazı önemli unsurlar vardır. Banyo yaparken kulaklara, ağız ve buruna su kaçmaması gerekir. Aksi takdirde oruç bozulur. Oruçluyken duş alan kişi bunlara çok dikkat etmelidir.

Ağız ve burundan su yutulmadıkça veya gusül abdesti almakla oruç bozulmaz.