Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Oruçluyken duş almak (banyo yapmak) orucu bozar mı?

luyken almak (banyo yapmak) orucu bozar mı?

Müslüman âlemi için büyük bir değere sahip olan 11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Bu ayı milyonlarca kişi dua ve ibadet ile geçirecek. Her yıl olduğu gibi yine bazı sorular aklımıza takılacak. Bunların başında da ‘’ almak orucu bozar mı’’ sorusu gelecek.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 13:03
Oruçluyken duş almak (banyo yapmak) orucu bozar mı?

Ramazan ayında orucu bozan ve bozmayan bazı durumlar vardır ki bunlar çok sık araştırılır. Bunlar da günlük hayatımızda en çok yaptığımız eylemlerdir. luyken almak orucu bozar mı sorusunun yanıtı da en çok merak ettiğimiz sorulardan bir tanesidir. Oruçlusunuz ve duş alacaksınız ancak tereddütte kaldıysanız doğru yerdesiniz.

DUŞ ALMAK (BANYO YAPMAK) ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu iken duş almamızın bir sakıncası yoktur. Ancak dikkat etmemiz gereken bazı önemli unsurlar vardır. Banyo yaparken kulaklara, ağız ve buruna su kaçmaması gerekir. Aksi takdirde oruç bozulur. Oruçluyken duş alan kişi bunlara çok dikkat etmelidir.

Ağız ve burundan su yutulmadıkça veya gusül abdesti almakla oruç bozulmaz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oruçluyken duş almak (banyo yapmak) orucu bozar mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN