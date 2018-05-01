Oruçluyken kusmak orucu bozar mı?

Oruçluyken kusmak birçok kişinin başında gelen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığı yaşadığınız da orucum bozuldu mu sorusu aklımıza gelir. Öncelikle buna engel olabilmek için sahurda yediğimiz ve içtiğimiz besinlere dikkat etmemeliyiz. Size dokunan herhangi bir besin varsa onu tüketmemeye özen göstermelisiniz. Tabi ki bazı hastalıklar nedeniyle de bu rahatsızlığı yaşamanız mümkün.

ORUÇLUYKEN KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını her yıl milyonlarca kişi oruçlu olarak geçiriyor. Oruçluyken bazı rahatsızlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de kusmaktır.

Ağız dolusu kusmak, biri kendiliğinden gelen, diğeri de isteyerek olmak üzere iki şekilde meydana gelmektedir. Bir hastalıktan dolayı ağız dolusu olarak kendiliğinden gelen kusuntu kendi kendine içeri giderse ittifakla oruç bozulmaz. Fakat, kişinin kendi isteğiyle içeri çekilirse İmam Muhammed'e göre oruç bozulur, İmam Ebû Yusuf'a göre bozulmaz. "Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebu Dâvud, Savm: 32; Tirmizî, Savm: 25; İbni Mâce, Savm: 16)