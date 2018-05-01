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'daki pastaneyi kundaklayan şahısların kimliği şoke etti!

Son dakika haberi... 'da bir pastaneye dökerek ateşe veren kundakçıların aynı mevkide simit fırını bulunan bir kişi ile arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslar polisteki sorgularının andından adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 16:55
Samsun'daki pastaneyi kundaklayan şahısların kimliği şoke etti!

Olay, 'un Tekkeköy ilçesindeki bir pastanede önceki gece saat 00.54 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ve yanlarında pompalı tüfek bulunan 2 kişi, pastanenin önüne gelip yanlarında getirdikleri 5 litrelik içindeki i pastaneye dökerek ateşe verdi.

KUNDAKÇILAR PANİK İÇİNDE KAÇTI

Alevler bir anda etrafı sararken, kundakçılar panik içinde kaçtı. Alevler ise müdahalesiz söndü. Dün sabah iş yerini açmaya gelen çalışanlar iş yerinin camında, duvarında ve önünde is ve kararma fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kar maskeli silahlı 2 kişinin kundaklama anının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiğini ortaya çıktı.

"KENDİ İŞLERİNE ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞLER"

Olay, polis ekiplerine haber verildi. Polis iş yerinin yakınında içinde az miktarda benzin bulunan ve olayda kullanılan 5 litrelik pet şişeyi ele geçirdi. Ekipler, yaptığı araştırmada kundaklama olayına karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan ve kundaklama olayını arkadaşı Yaşar E. (33) ile birlikte gerçekleştiren Mehmet K.'nın (34) kundakladıkları pastanenin yakınındaki simit fırınının işletmecisi olduğu ortaya çıktı. Mehmet K.'nın, arkadaşı Yaşar E. ile birlikte alkol alıp 5-6 ay önce açılan pastanenin kendi işlerine zarar vereceği düşüncesi ile kundakladığı ileri sürüldü. Polisteki sorgulaması tamamlanan Mehmet K. ve Yaşar E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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