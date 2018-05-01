Son dakika: 40 yıllık eşini çekiçle öldüren zanlının söylediği sözler pes dedirtti!

Eşini çekiçle başına vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Çorum 'da, eşini çekiçle başına vurarak öldüren zanlı adliyeye gönderildi. Çöplü Mahallesi 'ndeki evlerinde eşi Hanife B'yi (64) başına çekiçle vurarak öldürdükten sonra polise teslim olan Ali B'nin (64) emniyetteki işlemlerini tamamlandı.

"HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi. Ali B, adliyeye girişinde, gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorusuna "Hiç pişman değilim." yanıtını verdi.

EŞİNİN BAŞINA ÇEKİÇLE VURMUŞTU

Zanlının emniyetteki sorgusunda da yaklaşık 40 yıldır evli olduğu eşiyle uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını, cinayetten dolayı pişmanlık duymadığını söylediği öğrenildi. Çöplü Mahallesi'nde yaşayan Ali B. ile eşi Hanife B, evlerinde önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle tartışmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali B, eşinin başına çekiçle vurmuştu. Çarşı Polis Merkezi Amirliğine dün sabah saatlerinde teslim olan zanlının, cinayet itirafının ardından olay yerine giden polis ekipleri, 4 çocuk annesi Hanife B'yi yatak odasında ölü bulmuştu.