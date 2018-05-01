Son dakika: Ege'de 3 ayrı deprem!

Ege Bölgesi'nde bugün 3 ayrı deprem meydana geldi, İlk olarak Gökova Körfezi'nde saat 07.03'te 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi, ardından 08.35'de, 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Manisa'da ise 16.30 sıralarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR'DE DEPREM

İzmir'in Menderes ilçesinde ise saat 08.35'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. İzmir'de ise saat 08.35'te merkezi Menderes olan 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7,8 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Depremler herhangi bir hasara yol açmadı.

MANİSA'DA DEPREM

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.