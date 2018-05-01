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: Ege'de 3 ayrı !

haberi... i'nde saat 07:03'te 4.2 şiddetinde meydana geldi.'de 08:35'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.'da da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 17:14 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 17:37
Son dakika: Ege'de 3 ayrı deprem!

'nde bugün 3 ayrı meydana geldi, İlk olarak i'nde saat 07.03'te 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi, ardından 08.35'de, 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 'da ise 16.30 sıralarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR'DE DEPREM

'in Menderes ilçesinde ise saat 08.35'te 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te 'nde açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. İzmir'de ise saat 08.35'te merkezi Menderes olan 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7,8 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Depremler herhangi bir hasara yol açmadı.

MANİSA'DA DEPREM

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Son dakika: Adıyaman Valisi'nden Samsat'taki depremle ilgili açıklama

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Son dakika: Ege'de 3 ayrı deprem!
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