Son dakika: Faciadan dönüldü! Tam 3 ayrı noktada...

Son dakika... Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlıkta yer alan 3 ayrı noktada, 5'er metre arayla yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çakılan kibritle çıkarıldığı belirlenen yangınla ilgili kundaklamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 1.5.2018 16:57Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 17:16
5'ER METRE ARAYLA YANGIN ÇIKTI
İçmeler Mahallesi, Gölenye Caddesi, Karia yürüyüş yolundaki ormanlıkta, saat 13.00'te, 5'er metre arayla yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören mahalle sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi.