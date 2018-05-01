Son dakika: Karpuzları oyup eroinleri içine doldurmuşlar!

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araçta dedektör köpeği Alfa'nın yaptığı aramada karpuzların içine gizlenmiş halde 126 pakette 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van ili Gevaş yolu üzerinde şüpheli bir araç durduruldu.

KARPUZ İÇİNDE 65 KİLO EROİN

Durdurulan araçta Alfa isimli dedektör köpekle yapılan aramaAntalyalya plakalı aracın dorsesine yüklenmiş karpuzlar içerisine gizlenmiş halde 126 paket halinde 65 kilo 750 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

61 OPERASYON, 1 TON 856 KİLO EROİN

Konu ile ilgili tahkikatın çok yönlü devam ettiği öğrenilirken 1 Ocak 2018 - 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan 61 operasyonda toplam 1 ton 856 kilo 263 gram eroin maddesi ele geçirildiği öğrenildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan araçta dedektör köpeği Alfa'nın yaptığı aramada karpuzların içine gizlenmiş halde 126 pakette 65 kilo 750 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.