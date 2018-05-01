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: yaptıran 'şakacı' eşinden şikayetçi olmadı

haberi... 'de yolda karşılaştığı eşi tarafından 'şaka olsun' diye sıkıştırıldığını iddia eden 'ın panikleyerek otomobiliyle önündeki araca çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı nın ardından kaçan, daha sonra ne giderek ifade veren , serbest bırakıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 15:45
Son dakika: Kaza yaptıran 'şakacı' eşinden şikayetçi olmadı

'de yolda karşılaştığı eşi tarafından 'şaka olsun' diye sıkıştırıldığını iddia eden 'ın panikleyerek otomobiliyle önündeki araca çarpması sonucu 5 kişinin yaralandığı nın ardından kaçan, daha sonra ne giderek ifade veren , serbest bırakıldı. Gülcan Baş eşinden şikayetçi olmazken, çarptığı otomobilde bebekleriyle yaralanan çiftin Barış Baş'tan şikayetçi olduğu öğrenildi.

'ŞAKA OLSUN' DİYE SIKIŞTIRMIŞ

Kaza, önceki gece D- 655 yolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Barış Baş, iddiaya göre, Akçakoca yönüne giden eşi Gülcan Baş'ın kullandığı 68 HF 606 plakalı otomobili görünce, 'şaka olsun' diye sıkıştırmaya başladı. Panikleyen Gülcan Baş, direksiyon kontrolünü yitirince, yönetimindeki 81 DH 447 plakalı otomobile arkadan çarptı. Gülcan Baş'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı. Diğer araç ise dere yatağına uçtu. Kazada, Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Hastanesi'kaldırılanlan yaralılar tedavi altına alındı.

SIKIŞTIRMA İHBARINDA BULUNULMUŞ

Yapılan incelemede 155 Polis ihbar hattına bir kadın sürücünün başka bir araç tarafından sıkıştırıldığı ihbarı ulaştığı, polis ekiplerinin olaya müdahale etmek için Konuralp mevkiine giderken kazanın meydana geldiği belirlendi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Barış Baş ise polis merkezine gelerek ifade verdi. Gülcan Baş eşinden şikayetçi olmazken, kazada mağdur olan ve 8 aylık bebekleri yaralanan Mesut ve Büşra Yoldaş, Barış Baş ve eşi Gülcan Baş'tan şikayetçi oldu. Barış Baş ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Eşinin sıkıştırdığı sürücü, otomobile çarptı: 8 aylık bebek ile 4 kişi yaralandı

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Son dakika: Kaza yaptıran 'şakacı' eşinden şikayetçi olmadı
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