Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

Giriş Tarihi: 1.5.2018
Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
'in Şahinbeyli ilçesinde uzun süredir aralarında geçimsizlik olan Mehmet ve Öznur D. çifti dün akşam yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet D. (59) evde bulunan pompalı tüfekle bahçeye kaçan karısına ateş etti. Öznur D. olay yerinde yaşamını yitirirken öfkeli koca ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Talihsiz kadının cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Uzun süredir ayrı yaşayan karı kocanın bir hafta önce araya giren yakınları tarafından ikna edilerek barıştırıldığı ve yeniden aynı evde yaşamaya başladığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN