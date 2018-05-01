Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

Gaziantep
'in Şahinbeyli ilçesinde uzun süredir aralarında geçimsizlik olan Mehmet ve Öznur D. çifti dün akşam yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet D. (59) evde bulunan pompalı tüfekle bahçeye kaçan karısına ateş etti. Öznur D. olay yerinde yaşamını yitirirken öfkeli koca ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Talihsiz kadının cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Uzun süredir ayrı yaşayan karı kocanın bir hafta önce araya giren yakınları tarafından ikna edilerek barıştırıldığı ve yeniden aynı evde yaşamaya başladığı öğrenildi.