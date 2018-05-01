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namazı ne zaman ve nasıl kılınır?

Tecehhüd namazının bir diğer ismi de gece namazı olarak bilinir. Yatsı namazından sonra bir miktar uykunun ardından kılınır. Peki namazı ne zaman saat kaçta ve nasıl kılınır?

Giriş Tarihi: 1.5.2018 10:50
Teheccüd namazı ne zaman ve nasıl kılınır?

Yatsı namazının ardından bir miktar uykudan sonra kılınan namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Teheccüd namazı kaç rekattır, nasıl kılınır gibi soruların yanıtını sizler için derledik.

TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE NASIL KILINIR?

Teheccüd namazına başlarken "Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya" şeklinde niyet ederiz. Teheccüd namazının iki rekat ile sekiz rekat arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, isteyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rekatta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekatta bir de selam verilebilir (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, Riyad, 1423/2003, II, 468-469).

İki rekattan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamış ise, tekrar niyet etmek gerekmez. Dört rekat olarak kılındığında, ikinci rekat sonunda teşehhüd için oturulduğunda "tahiyyat"tan sonra "Allahumme salli" ve "Allahumme barik" okunur. Üçüncü rekat için ayağa kalkındığında önce "Subhaneke" okunur, Euzu besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur.

Teheccüd namazı, Rasul-i Ekrem -sallallahü aleyhi ve sellem- Efendimize vacip yani farz hükmündeydi. Bu namaz O'nun ümmeti için sünnet-i müekkededir.

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Teheccüd namazı ne zaman ve nasıl kılınır?
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