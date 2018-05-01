Trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturabilmek için her yıl Mayıs ayında Trafik ve İlkyardım haftası kutlanır. Bu önemli günde çeşitli etkinlikler düzenlenerek trafik güvenliğinin öneminin ne kadar büyük olduğundan bahsedilir. Birçok şehirde stantlar kurulur ve insanlara trafik kuralları öğretilmeye çalışılır. Bu yıl kutlanacak trafik ve ilkyardım haftasına ise sayılı günler kaldı. Peki Trafik ve İlkyardım haftası ne zaman?

TRAFİK VE İLK YARDIM HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Trafik ve ilk yardım haftası her yıl Mayıs ayının ilk haftasında çeşitli etkinlikler ile tüm yurtta kutlanır. Bugünün önemi ve trafik güvenliği açısından çok önemli bilgiler verilir.

TRAFİKTEKİ HATALAR NELERDİR?

1-Yaya Kusurları:



Trafikte neredeyse her 10 kazadan birisi yaya kusurlarından kaynaklanmaktadır. Yayalar yaptıkları en küçük bir hareketle bir kazayı anında tetikleyebilmektedirler.

En çok görülen yaya kusurları ise:

Yola aniden çıkmak,

Araçlara ilk geçiş hakkını vermemek

Yol ortasında yürümek, oynamak, oturmaktır.



2-Yolcu Kusurları:



Yaklaşık 200 kazadan 1 kazanın sebebi yolcu kusurlarından kaynaklanmaktadır.

En çok bilinen yolcu hataları şunlardır:

Arabalardan otobüslerden sarkmak,

Araçlara ve ya otobüslere habersiz binmek ve inmek,

Hareket halindeki taşıttan yere atlamak, (Aracın tam durmasını beklemeliyiz.)

Taşıt içinde hareket etmek,

Taşıtın dışında (çamurluk, bagaj vs.) seyahat etmek,



3-Sürücü Hataları:



Bildiğiniz ve tahmin ettiğiniz gibi en büyük trafik kazalarının sebebi sürücülerden kaynaklanır. Ortalama olarak her 10 trafik kazasının 9'u sürücü kusurundan kaynaklanır:

Hız kurallarına, limitlerine uymamak,

Hızını azaltması gereken (dönemeç, yaya geçidi vb.) yerlerde sürücünün hızını azaltmaması,

Yanlış şeride girmek,

Şerit değiştirme kurallarına uymamak,

Alkollü araç kullanmak,

Işıklı trafik cihazlarına uymayarak kırmızı ışıkta kural ihlali yaparak geçmek,

Trafikteki diğer kurallara uymamak olarak sıralayabiliriz.

İşte trafik haftası yolcuları, sürücüleri ve yayaları bilinçlendirerek trafik ve ilkyardım haftasında farkındalık kazandırmayı amaçlar.