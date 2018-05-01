Türkiye’de yaşama tutundu

Belçika
'da otomotiv sektöründe çalışan 35 yaşındaki Özgür Yılmaz'a safra yollarındaki tümör nedeniyle 3 ay ömür biçildi. Umudunu yitirmeyen Yılmaz ise, Belçika'dan Türkiye
'ye gelerek ameliyat oldu ve sağlığına kavuşarak tıp dünyasını yanılttı. Yılmaz, "Beni yaşama döndüren hocamın ismini, 3 ay sonra doğacak oğluma vereceğim. Belçikalı doktorlara yaşadığımı göstermek için sabırsızlanıyorum" dedi. Belçika'da yaşayan 35 yaşındaki iki çocuk babası Özgür Yılmaz, safra yollarında sarılık ve kaşıntı yakınmalarıyla doktora gittiğinde kötü haberi aldı. Talihsiz adama karaciğerin iflas ettiği, acil nakil olması gerektiği belirtildi. Ancak yapılan tetkikler sonucunda nakile uygun olmadığı görülerek kemoterapiye devam etmesi ve yaşayabileceği 3 ayını güzel geçirmesi söylendi. IMMUNOTERAPI YÖNTEMİYLE
Umudunu yitirmeyen Yılmaz, yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'den Prof. Dr. Ünal Aydın'a ulaştı. Prof. Dr. Aydın, dünyada çok az kullanılan immunoterapi seçeneğiyle buradaki kitlenin kontrol altına alınması gerektiğini belirterek ilerleyen zamanda ameliyat şansı verebileceğini söyledi. Yılmaz, Prof. Dr. Aydın ve ekibi tarafından İzmir
'de ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonda, genç adamın safra yollarındaki ve karaciğere giren kan damarlarındaki tümör temizlendi. Bunun için karaciğere giren ana damarlar kesildi ve bölge sanki nakil yapılıyormuşçasına tümörden temizlenerek yeniden dikildi. Sonrasında ise ince bağırsaktan yeni safra kanalları yapılarak ameliyat başarıyla tamamlandı.