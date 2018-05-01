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Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Müslüman âleminin heyecanla beklediği mübarek Ramazan ayı her yıl farklı bir coşku ile geçiriliyor. Eller semaya yöneliyor ve dualar ediliyor. Bu ay içerisinde lu kişilerin bazılarının çok merak ettiği sorular oluyor. İstemeden bir şeyler yiyen veya içen kişiler ilk olarak ‘Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? sorusunun yanıtını arıyor. İşte yanıtı

Giriş Tarihi: 1.5.2018 12:21
Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Ramazan ayında milyonlarca kişi tutarak üzerine düşen farz ibadetini yerine getiriyor. Camiler her akşam dolup taşıyor ve bu ayın coşkusu bir başka yaşanıyor. Oruçlu kişiler merak ettikleri bazı soruların yanıtını ise sık sık araştırıyor. Oruçlu olduğunu unutarak bir şey yiyip içen kişiler orucunun bozulup bozulmadığı konusunda tereddütte düşüyorlar.

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Özellikle Ramazan ayında oruçlu olduğunu unutarak bir şey yiyen, içen kişiler bir anlık korkuya kapılıyorlar. Oruçlarının bozulduğunu düşünen kişiler aslında yanılıyorlar. İşte unutarak yemek içmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı…

HATIRLADIKTAN SONRA DEVAM EDİLİRSE

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur. Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur.

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