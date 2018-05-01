Uyumadan önce sevgiliye iyi geceler mesajları 2018!

Sevgilinize uyumadan önce güzel bir söz mü söylemek istiyorsunuz? O zaman doğru adrestesiniz. Onu mutlu edebilecek kısa uzun ve anlam dolu iyi geceler mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2018 sevgiliye iyi geceler mesajı...

SEVGİLİYE İYİ GECELER MESAJLARI 2018

Bu gece bütün sevdikIerin yanında…ne tatIı uyursun sen şimdi…birtek seni öIesiye sevenin senden uzakta,birtek seni öIesiye sevenin uykusuz…adını can koydum seni canıma koydum…iyi uykuIar.

Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha sönük olur, yakamozlar başka çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan.

Gece olup güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin unutma..

Bu gece senin gözlerin için uyuyacağım, sen uyurken gizlice ellerini tutup saçlarını okşayacağım, sana yaklaşıp o her zaman duyduğun şeyi söyleyeceğim; seni çok seviyorum!

Bu gece bütün sevdiklerin yanında..ne tatlı uyursun sen şimdi..birtek seni ölesiye sevenin senden uzakta,birtek seni ölesiye sevenin uykusuz..adını can koydum seni canıma koydum..iyi uykular

Geceleri uzaklara çığlık olur sesim, denizden çıkan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim, bu gece sırf senin için kapanıyor gözlerim. İyi geceler herşeyim

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarinda mutluluk, yüreginde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagasinda iyi geceler öpücügü, yanagini uzat.

Bir gün hayatına biri girer ve günaydın mesajı atmadığı zaman uyanmak, iyi geceler mesajı atmadığı zaman uyumak zorlaşır

Hayatımsın ve ben sadece seni yaşayabilirim…Seni yaşadığım her gün için..yanagına bir buse gonderiyorum…huzurla uyu bitanem..huzurlu ve mutlu…İyi geceler..seni seviyorum..

Geceleri uzaklara çığlık olur sesim, denizden çıkan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim, bu gece sırf senin için kapanıyor gözlerim. İyi geceler herşeyim.

Gece olup güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin unutma. İyi Geceler.

KISA VE UZUN SEVGİLİYE İYİ GECELER MESAJLARI

Hatırla sevgilim! Aklımdasın, yüreğimdesin, sözümdesin, fikrimdesin, duamdasın, hayalimdesin. İyi geceler canım.

Sen iyi geceler demediğin için kötü geçen gecelerim var benim… İyi geceler her şeyim.

Uzaktan sarılıyorum sana, öyle uyuyorum… İyi geceler, tatlı rüyalar sevgilim.

Uykuyu seni görebilmemi sağladığı için sevdiğim doğrudur. Gecen güzel olsun sevgilim, iyi uykular.

Uyuyunca her şey geçermiş. Bir tek sen geçme. Hep kal… Tatlı uykular canım.

Her sabah yeni bir umut değil mi yaşama? Umuduma sarılıp uyuyorum ben… İyi uykular bir tanem.

Aklımda sadece senin düşüncen var. Başka bir şeyi düşünerek uyuyamam. Seni rüyamda görebileceğimin farkında olmam uyumama yardımcı oluyor. Yoksa sabaha kadar gözlerim seni arar gecenin karanlığında… İyi geceler sevgilim.

Yıldızlarda aradım gözlerini. Ay yansıdı birden yüzüme. Nerede hayal ediyorsam orada oluyor varlığın. Seni sevmek geliyor içimden her saniye. Uykumda, uyanıklığımda… İyi geceler sevdiğim.

Gözlerimi kapatıyorum artık. Bir daha bu gözler açıldığında, çevresinde aradığı ilk görüntü sen olacak. Tatlı rüyalar sevgilim.

İyi geceler sevdiğim kadın. Yıldızlar kadar parlak gözlerinden bakıyorum uykuya bile.

Sabah uyandığımda aklıma ilk gelecek insanın sen olduğu gerçeğinin farkında olmam ve gülümseyerek gözlerimi kapatmam… İyi uykular sevgilim.

Her gecenin bir sabahı elbette var. Güneş yeniden doğacak bizim için. Sonsuz kere doğacak… İyi gecelerimiz olsun bir tanem.

Senin hayaline tutunarak uyuyorum her gece. Seni görebilmek, seni yaşayabilmek olsun diye. İyi geceler sevgilim.

Beni ısıtan yorganım değil, seni hissetmemdir. Aynısını senin de hissettiğine inanıyorum sevgilim. İyi ve sıcak uykular.



