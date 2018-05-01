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a darp güvenlik kamerasında

Giriş Tarihi: 1.5.2018
Yaşlı kadına darp güvenlik kamerasında
Şişli'de 88 yaşındaki Şaziye Gündüz, yabancı uyruklu bakıcısı tarafından darp edildi. 3 aydır a bakan uyruklu Almakan Atagozieva, Gündüz'ün yakınlarını arayarak yaşlı kadının düştüğünü söyledi. Hastanede tedaviye alınan kadının ayağının kırıldığı belirlendi. Evdeki güvenlik kamerası görüntülerinde Gündüz'ün bakıcısından şiddet gördüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Atagozieva hakkında savcılık dava açtı. İlk duruşmada tahliye edilen Atagozieva, sınırdışı edilmek üzere yeniden gözaltına alındı.
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Yaşlı kadına darp güvenlik kamerasında
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