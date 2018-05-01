Yaşlı kadına darp güvenlik kamerasında

İstanbul
Şişli'de 88 yaşındaki Şaziye Gündüz, yabancı uyruklu bakıcısı tarafından darp edildi. 3 aydır yaşlı kadın
a bakan Kırgızistan
uyruklu Almakan Atagozieva, Gündüz'ün yakınlarını arayarak yaşlı kadının düştüğünü söyledi. Hastanede tedaviye alınan kadının ayağının kırıldığı belirlendi. Evdeki güvenlik kamerası görüntülerinde Gündüz'ün bakıcısından şiddet gördüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Atagozieva hakkında savcılık dava açtı. İlk duruşmada tahliye edilen Atagozieva, sınırdışı edilmek üzere yeniden gözaltına alındı.