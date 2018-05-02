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'da polis, dan vazgeçirdi

'da, çocuğuna mama alacak parası olmadığı için etmek istediğini söyleyerek 10 katlı inşaatın çatısına çıkan S.U., polis tarafından ikna edilerek indirildi. Polisler, kendi aralarında topladıkları parayı da S.U.'ya verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 12:01
Adıyaman'da polis, intihardan vazgeçirdi

Olay, dün gece Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 10 katlı inşaatın çatısına çıkarak edeceğini söyleyen S.U.'nun sesini duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alarak S.U.'nun bulunduğu çatıya çıktı. S.U., çatıda kendisiyle konuşan polislere bir çocuğu bulunduğunu, işsiz olduğunu, çocuğuna mama alamadığı için intihar etmek istediğini anlattı. Polisler de iş bulması ve çocuğuna bakabilmesi için yardımcı olacaklarını söyleyerek S.U.'yu ikna etti. Polisler, S.U.'yu çatıdan indirdikten sonra da kendi aralarında topladıkları parayı mama alması için verdi.

Polislere teşekkür eden S.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Adıyaman'da polis, intihardan vazgeçirdi
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