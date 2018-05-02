Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Afyonkarahisar’da hurda yüklü tır devrildi: 1 kişi yaralandı

’da hurda yüklü tır devrildi: 1 kişi yaralandı

çevre yolunda hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. sonrası yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 06:49
Afyonkarahisar’da hurda yüklü tır devrildi: 1 kişi yaralandı
, çevre yolu Köprülü Kavşak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde Ankara istikametinden Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi İstikametine seyir eden Yusuf Soycan (37) idaresindeki 03 HM 851 plakalı hurda yüklü tır, köprülü kavşağa geldiği sırada virajı alamayarak devrildi. Kaza esnasından tırın yakınında herhangi bir aracın bulunmaması faciayı önlerken tır sürücüsü Yusuf Soycan yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Vinç yarımıyla tırın yolun ortasından çekilmesiyle yarım saatin ardından yol tekrara trafiğe açıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar’da hurda yüklü tır devrildi: 1 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN