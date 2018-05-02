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Alanya'da 1 yıl önce işlenen cinayette yasak aşk iddiası: 3’ü kadın 5 gözaltı

'nın Alanya ilçesinde bir evde çıplak bir şekilde cesetleri bulunan Nebahat Uysal ile Murat Özdemir'in ölümünün aydınlatılması için özel ekip kuran polis, olayla ilgili 3’ü kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetin yasak aşk nedeniyle işlendiği iddia edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 15:59
Alanya'da 1 yıl önce işlenen cinayette yasak aşk iddiası: 3’ü kadın 5 gözaltı

KAFALARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNMUŞLARDI

Fakırcalı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nebahat Uysal'dan haber alamayan komşuları, 13 Ocak 2017 tarihinde sabah saatlerinde evin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca içeri giren komşuları Nebahat Uysal ile Murat Özdemir'i çıplak vaziyette hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, 2 çocuk annesi Nebahat Uysal (32) ve evli 3 çocuk babası Murat Özdemir'in (38) öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede ise Nebahat Uysal'ın kafasından av tüfeği ile vurulduğu ve Murat Özdemir de kafasından vurulmuş vaziyette elinde otomatik av tüfeğiyle olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından Uysal ve Özdemir Fakırcalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

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Alanya'da 1 yıl önce işlenen cinayette yasak aşk iddiası: 3’ü kadın 5 gözaltı
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