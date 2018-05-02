Berat Kandili’nde camiler doldu taştı

Ramazan ayının yaklaştığını gösteren kutsal gecelerden biri olan Berat Kandili
, tüm yurtta coşkuyla idrak edildi. Edirne
'deki Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camisi
çevre illerden hatta çevre ülkelerden gelenlerle doldu taştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce vatandaş namaz kılıp dua etti. Bursa'da ise vatandaşlar Tarihi Ulu Cami ve Emir Sultan Camisi'ne akın etti. Konya'da Mevlana Müzesi, Balıkesir'de Tarihi Zağnospaşa Camisi, Kütahya'da da Tarihi Ulu Cami en çok tercih edilen camiler oldu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde ise İstanbul'dan gelen Kuran okuma birincileri, vatandaşlara Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kaside ziyafeti çekti. 3 TON ŞERBET İKRAMI
Eskişehir'de vatandaşlar başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki camileri doldurdu. Diyarbakır
'da Üsküdar Belediyesi ve Sur Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen gecede, tarihi Ulu Cami'de İstanbul Üsküdar'dan gelen mevlithanlar ilahiler seslendirip mevlit okudu. Şanlıurfa'da Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde de mevlit okundu. Aydın'ın Nazilli Belediyesi'nin kandile özel hazırlattığı 3 ton şerbet, yaklaşık 15 bin kişiye ikram edildi.