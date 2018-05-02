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Cannes öncesi Barselona

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018
Cannes öncesi Barselona
Altın Palmiyeli yönetmen 71. 'nde yarışmadan önce Barselona Türk Filmleri Festivali'nin konuğu olacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi ile açılacak. 5-17 Mayıs arasında Barselona'da düzenlenecek festivalde Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan, bir Masterclass düzenleyecek. Festivalde, Seren Yüce'nin Rüzgarda Salınan Nilüfer, 'nın Kalandar Soğuğu, Fikret Reyhan'ın Sarı Sıcak, Onur Saylak'ın Daha, Tolga Karaçelik'in Sarmaşık, Senem Tüzen'in Ana Yurdu, Mehmet Eryılmaz'ın Misafir ve Selim Evci'nin Saklı filmleri seyirci ile buluşacak. Ceylan 'Ahlat Ağacı' adlı yeni sinema filmiyle 8-17 Mayıs arasında Cannes Film Festivali'nde yarışacak.
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Cannes öncesi Barselona
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