Cannes öncesi Barselona

Altın Palmiyeli yönetmen Nuri Bilge Ceylan
71. Cannes Film Festivali
'nde yarışmadan önce Barselona Türk Filmleri Festivali'nin konuğu olacak. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi ile açılacak. 5-17 Mayıs arasında Barselona'da düzenlenecek festivalde Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan, bir Masterclass düzenleyecek. Festivalde, Seren Yüce'nin Rüzgarda Salınan Nilüfer, Mustafa Kara
'nın Kalandar Soğuğu, Fikret Reyhan'ın Sarı Sıcak, Onur Saylak'ın Daha, Tolga Karaçelik'in Sarmaşık, Senem Tüzen'in Ana Yurdu, Mehmet Eryılmaz'ın Misafir ve Selim Evci'nin Saklı filmleri seyirci ile buluşacak. Ceylan 'Ahlat Ağacı' adlı yeni sinema filmiyle 8-17 Mayıs arasında Cannes Film Festivali'nde yarışacak.