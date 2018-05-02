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’li vekil inkâr etti ‘BABA’ dedi

Milletvekili gayrimeşru ilişkiden doğan çocuğu inkâr etti. Ancak DNA raporunda Havutça çocuğun biyolojik babası çıktı. Mahkeme anneye bin 500 TL nafaka bağladı

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018
CHP’li vekil inkâr etti DNA testi ‘BABA’ dedi
Milletvekili, evli ve iki çocuk babası 'ya 2015'te gayrimeşru ilişkisinden doğduğu iddia edilen çocuk için 6. Aile Mahkemesi'nde babalık davası açılmıştı. Bebeğin kendisinden olmadığını iddia eden Havutça, Hülya Korkmaz ile olan ilişkisini kabul etmişti. Korkmaz ise iki yıl ilişki yaşadığı Havutça'nın, hamile kaldığını öğrendiğinde çok sevindiğini anlatarak, "Ancak çocuk doğduktan sonra sahip çıkmadı. Ben doktorum, para peşinde değilim. Bu bir uçkur davası da değil. Ama sırf siyasi geleceği için çocuğunu inkâr eden birini toplum da tanısın bilsin istiyorum. Parti içinde üst düzey çok insanla konuştum. Durumu anlattım. Ama özel hayat deyip konuyu kapatmayı tercih ettiler" demişti.

YÜZDE 99.99 BABASI
Davayı karara bağlayan Ankara 6. Aile Mahkemesi, gerekçeli kararında Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nın Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın raporuna yer verdi. Raporda, DNA testleri sonucunda Havutça'nın, şu an 3.5 yaşında olan R.K. isimli çocuğun yüzde 99.99 biyolojik babası olduğunun tespit edildiği belirtildi. Kararda, anne Korkmaz'ın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocuğun sağlık sorunları için 6 bin liralık nafaka talebini kısmen kabul eden mahkeme, Havutça'nın anne Kormaz'a bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.
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CHP’li vekil inkâr etti DNA testi ‘BABA’ dedi
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