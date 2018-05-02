Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çiftlikte erkeğe tecavüz ve şantaj davasında flaş gelişme!

Çiftlikte erkeğe ve şantaj davasında flaş gelişme!

'ın İncirliova ilçesinde, T.A. (26) adlı erkeğe alkollüyken edip, kaydettikleri görüntüyle şantaj yaparak bir hafta boyunca tecavüzü sürdürmekle suçlanan M.T. (42) ve M.A.'ya (34), verilen beraat kararının bozulmasının ardından yeniden görülen davada savcı mütalaa verdi. Savcı, '' eylemlerinden dolayı 13 yıl ile 31,5 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 10,5 ile 36,5 yıla kadar, şantaj suçundan ise 1 yıldan 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 10:43
Çiftlikte erkeğe tecavüz ve şantaj davasında flaş gelişme!

İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde yaşayan T.A., 2016 yılının Şubat ayında, arkadaşı M.A. ve M.T. ile birlikte çiftlik evine gitti. Burada geç saatlere kadar alkol alan 3 kişiden ev sahibi M.T. ve M.A., iddiaya göre T.A.'ya etti, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Sonraki günlerde görüntüyü şantaj olarak kullandıkları belirtilen M.A. ve M.T., T.A.'yı tehdit ederek tecavüze bir hafta boyunca devam etti. T.A. jandarmaya başvurup, şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakılan M.A. ve M.T. hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ, MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel istismar ve şantaj' suçlarından tutuksuz yargılanan 2 sanık için 30'ar yıl hapis cezası istendi. Dava dosyasında T.A.'ya tecavüz edilirken kaydedilen video görüntülerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor da yer aldı. Raporda, T.A.'ya tecavüz ettiği öne sürülen kişilerden M.A.'nın şantaj görüntülerindeki kişi olduğu tespit edildi. M.A.'nın görüntülerde teşhis edilmesini, görüntülerin M.T.'nin telefonunda bulunmasını dikkate alan duruşma savcısı, ', kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj' suçunu işlediğini belirttiği sanıkların tutuklanmalarını istedi. Mahkeme heyeti ise yargılama sonrasında iki sanık hakkında beraat kararı verdi.

KARAR BOZULDU, SANIKLAR TUTUKLANDI

T.A.'nın avukatı , mahkemenin verdiği kararın iptali için istinaf başvurusunda bulundu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen davada, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı bozuldu.

Aydın'da aynı mahkeme tarafından yeniden yapılan ilk duruşmada, iki sanık tutuklandı. Davanın görülen son duruşmasında savcı esasa yönelik verdiği mütalaasında, tutukluluk hallerinin devamını istediği sanıklar için, cinsel saldırı eylemlerinden dolayı 13 yıl ile 31,5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 10,5 ile 36,5 yıla kadar, şantaj suçundan ise 1 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebinde bulundu. Mağdur avukatı Tuğçe Torun, sanıkların işlediği suçun delillerle kanıtlanması nedeniyle sanıklara üst sınırdan, indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların esasa yönelik mütalaa için savunma yapmaları amacıyla ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Alanya'da silahlı örgüt operasyonu: 15 gözaltı
Son Dakika: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünleri açıkladı! Hileli ürünler listesi burada...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiftlikte erkeğe tecavüz ve şantaj davasında flaş gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN