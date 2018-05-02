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'da mezarlıkta gece görülen kız polisi harekete geçirdi

'da bir genç kızın gece ulu mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı ardından da görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. Polis genç kızın bulunması için harekete geçti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 03:51
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Olay, Kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlık'ta meydana geldi. İddialara göre, 4 gündür bir genç kızın gece mezarlığa gelip bir mezarın başında ağladığı görevlilerin kendisine seslenmesi üzerine ise bölgeden uzaklaştığı görüldü. Vatandaşlar durumu polise haber verdi.

Ayrıca mezarlıkta bulunan görevliler de kızın görüldüğü bölgeye 'Her gece oraya nelip neden ağlıyorsun, derdin ne yardımcı olalım bize not bırak' yazılı bir not kağıdı bırakarak kızın kendilerine ulaşmasını istedi.

Bu iddialar üzerine polis harekete geçti. Dün gece polisin mezarlık çevresinde yaptığı çalışmada bir sonuç alınamadı. Bölgede esnaflık yapan Oğuz Atıcı "Dört gündür böyle bir durum var. Polisi aradık durumu haber verdik. Polisler mezarlığa geldiğinde o gizemli kız mezarların arasına doğru kaçtı" dedi.

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Çorum'da mezarlıkta gece görülen kız polisi harekete geçirdi
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