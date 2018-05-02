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nda yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı

’da gerçekleştirilen nda biri avukat, diğeri kuaför 2 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Kadınlardan birinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı bildirildi. Öte yandan, kadınların emniyetten çıkışları esnasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına “Niye çekiyorsunuz, sanki adam öldürdük” demesi ise dikkat çekti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 16:28 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 16:38
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, la mücadele kapsamında Gümbet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otele baskın düzenledi. Baskın esnasında fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Kadınlardan Kazakistan uyruklu 34 yaşındaki A.Z.'nin avukat, Kırgızistan uyruklu 35 yaşındaki A.K.'nin ise kuaför olduğu, kadınlardan birinin ise cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı bildirildi.
Gerekli adli işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından 2 kadının Göç İdaresi'ne, oradan da ülkelerine yollanacağı öğrenildi.

''NİYE ÇEKİYORSUNUZ, SANKİ ADAM ÖLDÜRDÜK''

Öte yandan, kadınlardan birinin emniyetten çıkışları esnasında kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Niye çekiyorsunuz, sanki adam öldürdük" demesi ise dikkat çekti.

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Fuhuş operasyonunda yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı
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