Hatay’da orman yangını dünden bu yana devam ediyor!

Arsuz ilçesindeki Kale mevkiinde Amanos dağı eteklerinde dün 4-5 hektar kızılçam ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın bölgesine Arsuz Orman İşletme Şefliği ve Kahramanmaraş Bölge Orman İşletme yangın söndürme ekipleri sevk edildi.Çıkış sebebi bilinmeyen yangına 6 iş makinesi, 10 arazöz, 5 su tankı ve 90 kişilik ekiple gün boyu müdahale edildi. Aşırı rüzgar ve ulaşım güçlükleri yangının söndürülmesini zorlaştırırken, yangının yayılmaması için çalışmalar devam etti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.