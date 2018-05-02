Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Hatay’da orman yangını dünden bu yana devam ediyor!

’da orman ı dünden bu yana devam ediyor!

'ın Arsuz ilçesinde dün henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Aşırı rüzgar ve ulaşım güçlükleri nedeniyle zorlukla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 10:31
Hatay’da orman yangını dünden bu yana devam ediyor!

Arsuz ilçesindeki Kale mevkiinde Amanos dağı eteklerinde dün 4-5 hektar kızılçam ve makilik alanda çıktı. Yangın bölgesine Arsuz Orman İşletme Şefliği ve Kahramanmaraş Bölge Orman İşletme yangın söndürme ekipleri sevk edildi.Çıkış sebebi bilinmeyen yangına 6 iş makinesi, 10 arazöz, 5 su tankı ve 90 kişilik ekiple gün boyu müdahale edildi. Aşırı rüzgar ve ulaşım güçlükleri yangının söndürülmesini zorlaştırırken, yangının yayılmaması için çalışmalar devam etti.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLDİĞİ AÇIKLANDI

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Adana'da hırsız, uyuşturucu uğruna tüm apartmanı ayakkabısız bıraktı!
Diyarbakır’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da orman yangını dünden bu yana devam ediyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN