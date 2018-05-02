Kurye aracından 550 bin liralık soygunu, sürücü ile enişte ve kardeşi yapmış

SOYGUNU SÜRÜCÜ PLANLAMIŞ

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir marketin, şubelerinden hasılatın toplanması için anlaştığı özel kurye şirketine ait para nakil aracının sürücüsü Mehmet S., yanındaki görevliyle birlikte öğle yemeği için bir lokantanın önüne aracı park etti. Sürücü ve yanındaki görevli lokantada yemek yerken, para nakil aracının yanına gelen bir kişi, aracın ön tarafında bulunan ve kapı otomatiğine bağlı teli çekerek kapıyı açtı. Şüpheli ardından kasanın bulunduğu arka bölüme yöneldi. Şifreyi girerek kasayı açan şüpheli, kasadaki paraları çuvala doldurup hızla olay yerinden uzaklaştı. Yemekten sonra araca dönen Mehmet S. ve yanındaki görevli, soygunu fark edince, polisi aradı.

Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, şüphelinin rahat tavırlarla soygunu gerçekleştiğini belirledi. Polis, nakil aracının sürücüsü Mehmet S. ve yanındaki görevlinin ifadesine başvurdu. Mehmet S.'nin çelişkili ifadesi ve davranışlarından şüphelenen polis, çalışmayı onun üzerine yoğunlaştırdı. Mehmet S., yapılan ikinci sorgulamasında suçunu itiraf etti.