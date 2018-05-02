İstanbul'da lüks sitede hırsızlık şoku! Hollywood yıldızı Ben Affleck’in alamadığı halı çalındı...

''YATAK ODASINDA SAKLIYORDUM''

Müşterileri arasında, ABD'li birçok senatörün yanı sıra Hollywood yıldızlarının de olduğu Hakan Evin, evinde sakladığı özel üretim halının çalınması nedeni ile polise başvurdu. 29 Nisan'da polise başvuran Evin ifadesinde, ayrıntılı bilgiye yer verdi.

İstanbul Kapalıçarşı'da ve ABD'de halı satış mağazaları bulunan Evin, geçen şubat ayında Türkiye'ye döndü. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Etiler'de lüks bir siteye taşınan Evin, özel üretim halıya zarar gelmemesi için, sarararak misafir yatak odasına koydu. Evin, iki hafta kadar sonra halıyı işyerine götürmek isterken yerinde olmadığını fark etti. Eşi G. ile birlikte saatlerce evde halıyı arayan Evin, halıyı bulamadı.

Hem Türkiye'de hem ABD'de bulunduğu süreçte evde özel olarak koruduğu halının çalınması olayında site yönetiminin de sorumlu olduğunu öne süren Evin, iki kişi hakkında şikâyetçi olduğunu belirtti.