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'da lüks sitede hırsızlık şoku! Hollywood yıldızı Ben Affleck’in alamadığı halı çalındı...

Etiler’de, milyon dolarlık dairelerin bulunduğu lüks sitede hırsızlık şoku yaşanıyor. ABD'li Hollywood yıldızı Ben Affleck’in, pahalı olduğu gerekçesiyle satın almadığı 150 bin Euro’luk özel el üretimi halı çalındı. Kapalıçarşı’da dükkânı bulunan halı sahibi polise başvurdu. Çalınan Hereke halısının 8 yılda özel olarak üretildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 2.5.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 11:17
İstanbul'da lüks sitede hırsızlık şoku! Hollywood yıldızı Ben Affleck’in alamadığı halı çalındı...

''YATAK ODASINDA SAKLIYORDUM''

Müşterileri arasında, ABD'li birçok senatörün yanı sıra Hollywood yıldızlarının de olduğu Hakan Evin, evinde sakladığı özel üretim halının çalınması nedeni ile polise başvurdu. 29 Nisan'da polise başvuran Evin ifadesinde, ayrıntılı bilgiye yer verdi.

Kapalıçarşı'da ve ABD'de halı satış mağazaları bulunan Evin, geçen şubat ayında Türkiye'ye döndü. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Etiler'de lüks bir siteye taşınan Evin, özel üretim halıya zarar gelmemesi için, sarararak misafir yatak odasına koydu. Evin, iki hafta kadar sonra halıyı işyerine götürmek isterken yerinde olmadığını fark etti. Eşi G. ile birlikte saatlerce evde halıyı arayan Evin, halıyı bulamadı.

Hem Türkiye'de hem ABD'de bulunduğu süreçte evde özel olarak koruduğu halının çalınması olayında site yönetiminin de sorumlu olduğunu öne süren Evin, iki kişi hakkında şikâyetçi olduğunu belirtti.

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İstanbul'da lüks sitede hırsızlık şoku! Hollywood yıldızı Ben Affleck’in alamadığı halı çalındı...
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