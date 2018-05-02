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Son Dakika: ve İzmir'de korkutan !

Son dakika haberi... 'ya bağlı Saruhanlı ilçesi merkezli 3.4 büyüklüğünde meydana geldi. Öte yandan, İzmir'in Menderes ilçesi de 3.3 şiddetindeki depremle sallandı. Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Giriş Tarihi: 2.5.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 12:55
Son Dakika: Manisa ve İzmir'de korkutan deprem!

'ya bağlı Saruhanlı ilçesi merkezli 3.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Öte yandan, İzmir'in Menderes ilçesi de 3.3 şiddetindeki depremle sallandı.

Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Son Dakika: Manisa ve İzmir'de korkutan deprem!
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