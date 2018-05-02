Son Dakika: Manisa ve İzmir'de korkutan deprem!

Manisa'ya bağlı Saruhanlı ilçesi merkezli 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Öte yandan, İzmir'in Menderes ilçesi de 3.3 şiddetindeki depremle sallandı.

Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.