Son Dakika: Manisa ve İzmir'de korkutan deprem!

Son dakika haberi... Manisa'ya bağlı Saruhanlı ilçesi merkezli 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan, İzmir'in Menderes ilçesi de 3.3 şiddetindeki depremle sallandı. Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Giriş Tarihi: 2.5.2018 12:21Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 12:55
Manisa'ya bağlı Saruhanlı ilçesi merkezli 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Öte yandan, İzmir'in Menderes ilçesi de 3.3 şiddetindeki depremle sallandı.
Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.