Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Marmaris’te hainler ormanı ateşe verdi

’te hainler ormanı ateşe verdi

Giriş Tarihi: 2.5.2018
Marmaris’te hainler ormanı ateşe verdi
'nın ilçesi İçmeler Mahallesi Gölenye mevkisinde bulunan ormanlık alanda dün 13.00 sıralarında çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangına bir helikopter, 3 arazöz, 53 orman yangın söndürme işçisi ile müdahale etti. Yangın evlere sıçramadan 1 saatlik çalışmayla söndürülürken yaklaşık 500 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede, yangının 5'er metre arayla 3 noktadan çakılan kibritle çıkarıldığını tespit etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmaris’te hainler ormanı ateşe verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN