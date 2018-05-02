Marmaris’te hainler ormanı ateşe verdi

Muğla
'nın Marmaris
ilçesi İçmeler Mahallesi Gölenye mevkisinde bulunan ormanlık alanda dün 13.00 sıralarında yangın
çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangına bir helikopter, 3 arazöz, 53 orman yangın söndürme işçisi ile müdahale etti. Yangın evlere sıçramadan 1 saatlik çalışmayla söndürülürken yaklaşık 500 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede, yangının 5'er metre arayla 3 noktadan çakılan kibritle çıkarıldığını tespit etti.