Osmanlı’nın ‘Delileri’

Osmanlı ordusunun 'fedaileri' olarak anılan Deliler Akıncı Grubu
'nun filmi çekiliyor. Filmde Erkan Petekkaya
, Nur Fettahoğlu
, Demet Tuncer ve Yetkin Dikinciler gibi tanınmış isimler rol aldı. Osmanlı devletinin dünyayı titreten ordusunun fedaileri olarak anılan Deliler Akıncılar Grubu, beyaz perdeye taşındı. Hazırlıkları yaklaşık 2 yıl süren ve yönetmenliğini Osman Kaya'nın üstlendiği filmin Aksaray
'da gerçekleştirilen çekimlerinde sona gelindi. Osmanlı devletinin 1459-1460 yılları, Osmanlılar, Deliler Akıncı Grubu'nun konu edildiği filmin geniş oyuncu kadrosunda, Erkan Petekkaya, Rüzgar Aksoy, İsmail Filiz, Nur Fettahoğlu, Demet Tuncer, Yetkin Dikinciler, Gülşah Şahin, Batın Uçan, Namık Rüstem Khanlı, Kamil Güler, Serhat Şahin, Mehmet Ali Karakuş, Mehmet Pala, Baran Öztürk de yer alıyor. Filmin yapımcılığını üstlenen ve "Gökkurt" karakterini canlandıran Cem Uçan, 8 yıldır bu projenin üzerinde çalıştığını söyledi. Uçan, Deliler Akıncılar Grubu'nun, Osmanlı'nın en cesur süvarileri olduğunu ve dünyada taklidi yapılan ilk askeri birlik olduğunu kaydetti. Proje tasarımı ve genel hikayeyi kendisinin hayata geçirdiğini aktaran Uçan, şu bilgileri verdi: "Çok zor bir iş, zor bir proje çekiyoruz. Son dönemlerin en yüksek bütçeli işini çekiyoruz. 7 haftadır buradayız. Şu anda bir haftamız kaldı. Görsel anlamda izleyicilerimiz bir şov izleyecek. Hikaye anlamında da müthiş bir hikaye izleyecekler. Ülkemizde şöyle bir algı vardı; 'İnsanlar Taht Oyunları (Game of Thrones)' ve Vikingler (Vikings) gibi filmler çekiyor, müthişler... Aslında biz de yapabiliriz ama şundan dolayı, bundan dolayı yapamıyoruz.' Biz onlardan daha iyi yapabiliriz. İzlediklerinde benim ne anlatmak istediğimi çok daha iyi anlayacaklar. İnanılmaz bir görsel şov var. Aksiyon anlamında müthiş bir film çekiyoruz. Çok zor sahneler çektik ve tehlikeli anlar yaşadık çekimler esnasında. Tuz Gölü'ndeki çekimlerde atlı kazalar yaşadık." Uçan, hikâyenin Fatih Sultan Mehmet
döneminde, 1459-1460 yıllarında geçtiğini dile getirdi. AA